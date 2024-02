Fortinet Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Fortinet war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An neun Tagen dominierte die negative Kommunikation, während an drei Tagen positivere Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch, haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 4 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Alles in allem ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass sich die Stimmungslage im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was als negativ bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fortinet-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Fortinet mit 41,85 bewertet, was 25 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (56,14). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Analyse-Sicht.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 20 mal die Einschätzung "Gut", 7 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für die Fortinet vergeben, was langfristig zu einem positiven Rating führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 12,43 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 75 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.