Fortinet Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktie von Fortinet wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 14 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Fortinet. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (77,11 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 12,89 Prozent, was der "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Fortinet also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) wird Fortinet als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 46,69, was einem Abstand von 33 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,36 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 9,75 Prozent, was jedoch 485,64 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors ("Informationstechnologie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 918,29 Prozent, wobei Fortinet aktuell 908,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fortinet liegt der RSI7 bei 66,85 Punkten und der RSI25 bei 53,54 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält das Fortinet-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.