Fortinet Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Fortinet beträgt 76,07, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 36,95 liegt und eine "Neutral" Bewertung ergibt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das für Fortinet bei 35,57 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" ist dies eine Unterbewertung, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen der historischen Daten einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Fortinet mit 0,06 Prozent mehr als 9 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite mit 10,8 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.