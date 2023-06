Fortescue Metals Group Aktie: Der nächste große Wurf!

Am 20.06.2023, 13:26 Uhr notiert die Aktie Fortescue Metals an ihrem Heimatmarkt ASE mit dem Kurs von 22.33 AUD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Stahl".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Fortescue Metals niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 20,7 Prozentpunkte (12,9 % gegenüber 33,6 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Fortescue Metals-Aktie ein Durchschnitt von 20,04 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,33 AUD (+11,43 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (20,86 AUD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,05 Prozent), somit erhält die Fortescue Metals-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Fortescue Metals erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Fortescue Metals wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Fortescue Metals auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.