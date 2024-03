Fortescue Metals Group Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das australische Bergbauunternehmen Fortescue Metals Group Ltd (FMG) wird derzeit als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12, das 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Einschätzung spiegelt sich auch in einer positiven Anlegerstimmung wider, wie aus der Analyse von Social Media-Diskussionen hervorgeht. In den letzten Tagen zeigte sich die Mehrheit der Marktteilnehmer positiv gegenüber Fortescue, wobei neun positive und drei negative Tage verzeichnet wurden.

In Bezug auf die Performance der Aktie konnte Fortescue in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Rendite von 43,1 Prozent erzielen. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -22,05 Prozent gefallen ist, bedeutet dies eine Outperformance von +65,14 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -22,05 Prozent verzeichnete, konnte Fortescue mit einer Überperformance von 65,14 Prozent punkten. Diese starke Performance führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf den Branchenvergleich.

Allerdings deutet der Relative Strength-Index (RSI) darauf hin, dass die Aktie derzeit als "überkauft" einzustufen ist, wobei der RSI bei 86,83 liegt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, mit einem Wert von 70,96. Aufgrund dieser technischen Indikatoren wird die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

Insgesamt erhält Fortescue aufgrund der positiven Anlegerstimmung und der überdurchschnittlichen Performance in der Branche eine "Gut"-Bewertung. Anleger sollten jedoch die technischen Indikatoren im Auge behalten, um die aktuelle Situation der Aktie besser zu verstehen.