Fortescue Metals Group Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der australische Bergbaukonzern Fortescue Mining Group hat in den letzten Monaten wenig Aufmerksamkeit in Online-Diskussionen erhalten. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer negativen Bewertung des Sentiments. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Materialien" hat Fortescue eine Rendite von 45,75 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche konnte Fortescue mit einer Rendite von 60,57 Prozent punkten. Diese positive Entwicklung führt zu einer guten Bewertung des Aktienkurses.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fortescue-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf längerfristige Sicht ist der RSI jedoch neutral, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des RSI führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Fortescue eine höhere Rendite aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Fortescue eine negative Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den RSI, während der Aktienkurs und die Dividende positive Bewertungen erhalten.