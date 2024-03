Fortescue Metals Group Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortescue beträgt derzeit 12 und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau, der bei 42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Fortescue hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Metalle und Bergbau-Branche hat Fortescue in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,1 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -22,05 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Outperformance von +65,14 Prozent für Fortescue, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird die Fortescue derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage liegt bei 23,82 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 23,96 AUD liegt, was einer Abweichung von +0,59 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 27,41 AUD, was einer Abweichung von -12,59 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".