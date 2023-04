Fortescue Metals Group Aktie: Analyse und Bewertung für Investoren

Die Fortescue Metals Group stach in den letzten zwölf Monaten mit einer Performance von 11,76 Prozent hervor, während ähnliche Aktien im Bereich Other Industrial Metals & Mining im Durchschnitt um 15,11 Prozent fielen. Somit erzielte das Unternehmen eine Outperformance von -28,49 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum “Basic Materials”-Sektor war die Rendite der Company sogar um beeindruckende 42,86 Prozent höher als der Durchschnittswert von 6,72 Prozent.

Die Fortescue Metals Group wartet nicht nur mit positiven Renditen auf. Das Unternehmen kann auch durch solide Fundamentaldaten und stabile Finanzkennzahlen punkten. So verzeichnete es in den vergangenen fünf Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von beachtlichen 31,36 Prozent sowie eine Nettomarge von 44,61 Prozent.

Angesichts dieser starken Leistungen und...