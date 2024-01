Fortescue Metals Group Aktie: Alles andere als uninteressant …

Derzeit schüttet Fortescue höhere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 5,02 Prozentpunkte (11,64 % gegenüber 6,63 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" einstuft.

Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Fortescue untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings gab es in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Fortescue weist mit einem Wert von 9,52 ein deutlich günstigeres KGV im Vergleich zum Branchenmittel "Metalle und Bergbau" auf und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51,23, was einen Abstand von 81 Prozent bedeutet und die Aktie als "Gut"-Empfehlung einstuft.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen konnte bei Fortescue eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält Fortescue daher auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.