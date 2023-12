Fortescue MetalsADR Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Fortescue jedoch deutlich verbessert, weshalb das Unternehmen von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Fortescue gemessen. Dies deutet auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Fortescue dafür eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Fortescue ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 2,44, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 21,55 aufweist, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Fortescue beträgt aktuell 11, was eine positive Differenz von +4,8 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet. Daher erhält Fortescue von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Fortescue wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Fortescue auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.