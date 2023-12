Forterra Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Analysteneinschätzung für Forterra sieht insgesamt positiv aus, da 3 Kaufempfehlungen und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Forterra beträgt 254,67 GBP, was eine mögliche Kursentwicklung um 44,21 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass Forterra überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Forterra wurden ebenfalls untersucht. Die Diskussion in den sozialen Medien war überwiegend positiv, und auch die neuesten Nachrichten zum Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Daher wird Forterras Anlegerstimmung insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt erhält Forterra von den Analysten eine "Gut"-Einschätzung, was auf eine positive Entwicklung der Aktie hindeutet.