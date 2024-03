Forterra Aktie: So könnte es weitergehen!

In den letzten zwei Wochen wurde Forterra von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Forterra derzeit bei 7,44 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,21 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Forterra derzeit mit einem Wert von 39,22 als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Abschließend liegt die Rendite von Forterra im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") bei 13,87 Prozent, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -20,81 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.