Forterra Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse von Forterra zeigt, dass das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt sowohl für den längerfristigen Zeitraum von 200 Handelstagen als auch für die kurzfristigeren 50 Tage liegt über dem letzten Schlusskurs, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Forterra-Aktie überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt insgesamt eine Bewertung von 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Kursziel der Analysten wird bei 254,67 GBP angesiedelt, was auf eine zukünftige Performance von 47,21 Prozent hindeutet und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Forterra eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Analyse mit einem "Neutral" bewertet.