Fortec Elektronik Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Im Fall von Fortec Elektronik wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 43,48 Punkten, was bedeutet, dass die Fortec Elektronik-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 53,49, was bedeutet, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Fortec Elektronik eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Fortec Elektronik diskutiert. An fünf Tagen überwog die positive Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Fortec Elektronik auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Fortec Elektronik ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,61 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Fortec Elektronik derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 0,25 Prozentpunkte (2,86 % gegenüber 3,11 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.