Fortec Elektronik Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Fortec Elektronik-Aktie wurde kürzlich einer umfassenden technischen, fundamentalen und sentimentalen Analyse unterzogen. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über 200 Tage bei 25,64 EUR liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 23,5 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt über 50 Tage, so liegt der Wert bei 24,16 EUR, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 54,05, ebenfalls führend zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 8,53 liegt, was 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, da die Aktie als unterbewertet gilt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität der letzten Monate wird jedoch festgestellt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Fortec Elektronik-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der Analyse ihrer charttechnischen, fundamentalen und sentimentalen Entwicklung.