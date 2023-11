Forsys Metals Aktie: Was wird das noch werden?

Der Schlusskurs der Forsys Metals-Aktie liegt momentan bei 0,7 CAD, was eine Abweichung von +48,94 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,56 CAD) liegt der aktuelle Schlusskurs darüber (+25 Prozent Abweichung). Die Charttechnik bewertet die Entwicklung der Aktie daher positiv.

Im Branchenvergleich zeigt Forsys Metals eine Outperformance von +9 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Während die Branche im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,33 Prozent erzielte, erreichte Forsys Metals eine Performance von 6,67 Prozent. Die Aktie wird somit auch im Branchenvergleich gut bewertet.

Auch fundamental betrachtet erweist sich die Forsys Metals-Aktie als günstig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,25, während das Branchenmittel in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bei 84,34 liegt. Damit ist die Aktie deutlich unterbewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen wurde eine positive Stimmungslage festgestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über Forsys Metals gesprochen. Das Anleger-Sentiment ist somit ebenfalls positiv.

