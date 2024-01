Forsee Power(prom.)eo-,10 Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Der RSI auf 7-Tage-Basis für Forsee Power Saca liegt derzeit bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,19, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Forsee Power Saca neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 2,82 EUR für den Schlusskurs der Forsee Power Saca-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,55 EUR, was einen Rückgang von 9,57 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt nahe dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz um Forsee Power Saca haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Forsee Power Saca daher eine "Neutral"-Bewertung auf allen analysierten Ebenen.