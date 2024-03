Forsee Power(prom.)eo-,10 Aktie: Finger Weg!

Die Forsee Power Saca-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 1.596 EUR liegt 40,89 Prozent unter dem GD200 (gleitender Durchschnitt der letzten 200 Tage) von 2,7 EUR. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 2,38 EUR unter dem aktuellen Kurs und signalisiert somit ebenfalls "Schlecht". Die Kombination aus GD200 und GD50 ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Forsee Power Saca ist hingegen positiv. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die aktuelle Stimmung ist überwiegend positiv, was die positive Bewertung des Anleger-Sentiments bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überkaufte Situation an, da der RSI bei 100 liegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet mit einem Wert von 87 auf eine überkaufte Situation hin. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Forsee Power Saca als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität wird als mittel eingestuft und zeigt kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird auch hier die Gesamtbewertung als "Neutral" angegeben.