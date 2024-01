Forscher: Schleuser passen sich härterer Grenzpolitik an

BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Schleusernetzwerke passen sich einem Experten für Migrationspolitik zufolge härteren Sicherungsmaßnahmen an Grenzen ständig an. "Schmugglergruppen wandeln sich ständig als Reaktion auf die Grenzpolitik", sagte David Suber vom University College London am Dienstag im Rahmen einer Veranstaltung des Projekts "Mediendienst Integration". "Die Effekte sind nicht die, die von der Anti-Schmuggel-Politik erwünscht sind", fügte er hinzu. Das Vorgehen gegen Schleusung schrecke vor allem kleinere Gruppen und spontan operierende Schleuser ab.

Wie Suber in seinen Recherchen zur Schleusung in Bosnien und Serbien, der Türkei und entlang der Balkanroute feststellte, führen Eingriffe und Kontrollen an den Grenzen zwar kurzfristig zu weniger Übertritten. Am Fluchtvorhaben der Menschen ändere die Grenzsicherung aber nur wenig. Außerdem würden sich Schleusergruppen als Reaktion darauf anpassen und durchdachter vorgehen. So würden die Schleuser die Reise der Migranten organisieren und die Menschen schon unterwegs anwerben - und nicht nur direkt an Grenzen. Durch härtere Sicherungsmaßnahmen verlagerten sich die Migrationsrouten zudem auf gefährlichere Wege, stellte Suber fest. Darüber hinaus nehme dadurch die Zusammenarbeit mit korrupten Behörden zu.

Eine Lösung sieht Suber vor allem darin, Arbeitsvisa einzuführen und so Menschen, die in Europa arbeiten wollen, Visa-Anträge von ihrem Heimatland aus zu ermöglichen. Humanitäre Korridore sind Suber zufolge als einzige Strategie dagegen nicht effektiv, weil sie nur einer kleinen Gruppe von Flüchtlingen helfen, die vor Krieg und Verfolgung Schutz suchen, aber für Migranten nicht zugänglich sind./vni/DP/he