Forsa: Union weiter vor Grünen und SPD

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union ist in der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa vorn geblieben, hat aber gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt verloren. In der Erhebung für RTL und ntv kommt sie jetzt auf 26 Prozent. Die SPD bleibt mit unverändert 18 Prozent weiter unter der 20-Prozent-Marke, die Grünen liegen wie in der Vorwoche bei 24 Prozent.

Auch die Werte für AfD (10 Prozent), FDP (7 Prozent) und Linke (5 Prozent) bleiben unverändert. Die sonstigen Parteien können auf 10 Prozent zulegen (+1 Prozentpunkt). Die Sicherheit der Energieversorgung und die Angst, ob die benötigte Energie noch bezahlbar sein wird, bleiben weiterhin das für die Bundesbürger wichtigste Thema (65 Prozent), knapp vor dem Krieg in der Ukraine (62 Prozent). Wahrgenommen wurde in dieser Woche auch der sich wegen Taiwan anbahnende Konflikt zwischen China und den USA (15 Prozent). Wenn sie den Bundeskanzler direkt wählen könnten und die Wahl zwischen Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne) und Friedrich Merz (CDU) hätten, würden sich laut Umfrage aktuell 27 Prozent (-1 Prozentpunkt) aller Wahlberechtigten für Habeck, 24 Prozent (+1) für Scholz und 16 Prozent (-2) für Merz entscheiden. Der Rückhalt von Habeck ist bei den Grünen-Anhängern mit 71 Prozent auch weiterhin größer als der von Scholz bei den SPD-Anhängern (64 Prozent) und der von Merz bei den Anhängern der Union (45 Prozent). Die Daten wurden vom 2. bis 8. August erhoben. Datenbasis: 2.504 Befragte.

Foto: über dts Nachrichtenagentur