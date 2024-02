Forsa: Mehrheit gegen Taurus-Lieferung an die Ukraine

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen (56 Prozent) sind gegen eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Forsa für das "Trendbarometer" der Sender RTL und ntv hervor, an der am 23. und 26. Februar 1.009 Bundesbürger teilgenommen haben. 35 Prozent der Befragten sprechen sich für eine solche Lieferung aus.39 Prozent der Befragten sagten, der Umfang an Unterstützung für die Ukraine seitens der Bundesregierung sei "gerade richtig".

30 Prozent sind der Meinung, die Regierung unternehme zu wenig. 28 Prozent halten die Unterstützung für zu viel.Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat Forsa die Bundesbürger mehrfach danach gefragt, wie sie die Anstrengungen der Bundesregierung zur Unterstützung der Ukraine bewerten. Im Vergleich zur letzten Erhebung im Januar 2023 ist der Anteil derer, die das Maß an Unterstützung für die Ukraine für "gerade richtig" halten um acht Prozent zurückgegangen (damals 47 Prozent). Parallel ist der Anteil derjenigen, die der Bundesregierung zu wenig Engagement für die Ukraine vorhalten (damals 26 Prozent) als auch der Anteil derer, denen das Engagement der Regierung zu weit geht (damals 23 Prozent), etwas angestiegen.

