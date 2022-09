Forrester kündigt vollständiges Konferenzprogramm für Technology & Innovation EMEA 2022 an

London (ots/PRNewswire) -Auf der Live- und Digitalveranstaltung erfahren Führungskräfte aus dem Technologiebereich die neuesten Insights und Forschungsergebnisse, mit denen sie die Innovation in ihren Unternehmen vorantreiben könnenForrester (Nasdaq: FORR) gab heute das vollständige Konferenzprogramm für das Technology & Innovation EMEA 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3630943-1&h=3637618184&u=https%3A%2F%2Fwww.forrester.com%2Fevent%2Ftechnology-innovation-emea%2F%3Futm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dpr%26utm_campaign%3Dti22emea&a=Technology+%26+Innovation+EMEA+2022) bekannt, das vom 13. - 14. Oktober live in London und digital stattfinden wird. Um in der heutigen volatilen Geschäftsumgebung wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Technologieführungskräfte kontinuierlich innovativ sein und eine kundenorientierte Wachstumsmentalität verinnerlichen. Sogenannte „customer obsessed" Unternehmen berichten von einem 2,5-mal höheren Umsatzwachstum als ihre Konkurrenz.Auf dem Technology & Innovation EMEA werden Technologieführunskräfte lernen, zukunftsfähige Strategien zu entwickeln, indem sie noch kundenorientierter und menschenzentrierter werden. Die Veranstaltung umfasst als Gastredner: Autor David Hutchens (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3630943-1&h=2240486781&u=https%3A%2F%2Fwww.forrester.com%2Fspeakers%2Fdavid-hutchens%2F%3Feid%3D168582%26utm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dpr%26utm_campaign%3Dti22emea&a=David+Hutchens), der darüber diskutieren wird, wie Führungskräfte mit Leadership Storytelling Grenzen überschreiten und innovativ sein können; und der Head of Citizen Development and DIY von Shell, Paul Kobylanski (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3630943-1&h=1646299101&u=https%3A%2F%2Fwww.forrester.com%2Fspeakers%2Fpaul-kobylanski%2F%3Feid%3D168582&a=Paul+Kobylanski), wird zeigen, wie Low-Code und Agile die digitale Transformation vorantreiben.Das Forum wird auch die europäischen Gewinner der Forrester Tech-Awards ehren. Die Auszeichnungen würdigen Unternehmen, die Technologiestrategien erfolgreich umgesetzt haben, die ergebnis- und kundenorientiert sind, und so ihr Unternehmenswachstum beschleunigt haben.Zu den wichtigsten Keynotes und Sessions gehören:- Emerging Technology: Sustainability's Friend Or Foe? Verstehen Sie die Vor- und Nachteile neuer Technologien wie Automatisierung, Blockchain und das Internet der Dinge und ihre Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit.- Skill And Talent Management In The Post-Pandemic European Context. Erfahren Sie mehr über die Trends, die Personalführungsstrategien im Jahr 2023 prägen werden, und lernen Sie, wie Sie führende Kompetenzcluster in Europa nutzen können.- Digital Operations Platforms Enable Your Future Fit Tech Strategy. In einer Welt, die von digitalen Plattformen dominiert wird, lernen Sie wichtige Strategien kennen, um den Anforderungen des digitalen Zeitalters gerecht zu werden.- The Future Of Mobility. Erfahren Sie, wie die Nachfrage der Verbraucher nach sichereren und umweltfreundlicheren Mobilitätsoptionen Innovationen in allen Technologien und Geschäftsmodellen für den Personenverkehr vorantreiben wird – von Elektrofahrzeugen bis hin zu Mikromobilität.- There's More To Satellite Hype Than Connectivity — Explore The Realities For Your Business. Erfahren Sie, warum die Weltraumtechnologie zunehmend auf dem Radar der Technologieführer stehen sollte und welche potenziellen neuen Satelliteninnovationen sie für Unternehmen bieten kann.- Metaverse, Web3, NFTs: What Are The Implications For Your Technology Strategy? Erfahren Sie, wie Sie Hype von Realität trennen und die Beziehung zwischen Metaverse, Web3 und NFTs verstehen.„Die Kunden von heute haben mehr Macht als je zuvor und gleichzeitig ist eine systemische Unsicherheit immer noch weit verbreitet", sagt Pascal Matzke, Forrester VP & Research-Direktor und Moderator des T&I-Forums. „Infolgedessen stehen Technologieführer unter erheblichem Druck, sich weiterhin an neue Geschäftsmodelle anzupassen, um ihren Unternehmen auf dem Weg zum Erfolg zu helfen. Auf dem Event werden Technologieführer alles darüber erfahren, wie sie Strategien entwickeln, die zu Innovationen inspirieren, die Kundenerfahrung verbessern und letztendlich die Geschäftsergebnisse positiv beeinflussen."Die Teilnehmer erleben moderierte Diskussionen, Beratungsworkshops und spezielle Sitzungen. Sie werden auch Zugang zu mehreren speziellen Programmen haben, darunter das Women's Leadership Forum, der Executive Leadership Exchange, ein exklusives Programm für Führungskräfte auf obersten Ebene sowie mehrere Diversity- und Inclusion-Sessions. Digitale Teilnehmer haben über die Onlineplattform Zugriff auf alle Konferenzsitzungen und Sponsoren.Ressourcen:- Registrieren Sie sich für die Teilnahme am Technology & Innovation EMEA 2022- Sehen Sie hier die vollständige Agenda (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3630943-1&h=2804986697&u=https%3A%2F%2Fwww.forrester.com%2Fevent%2Ftechnology-innovation-emea%2Fagenda%2F%3Futm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dpr%26utm_campaign%3Dti22emea&a=vollst%C3%A4ndige+Agenda) und alle Referenten- Erfahren Sie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3630943-1&h=1599053269&u=https%3A%2F%2Fwww.forrester.com%2Fevent%2Ftechnology-innovation-emea%2Fsponsors%2F%3Futm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dpr%26utm_campaign%3Dti22emea&a=Erfahren+Sie) mehr über die Sponsoring-Möglichkeiten- Folgen Sie @Forrester (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3630943-1&h=1343850431&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3630943-1%26h%3D1468623023%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3630943-1%2526h%253D341122092%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252Fforrester%2526a%253D%252540Forrester%26a%3D%2540Forrester&a=%40Forrester) und #ForrTech für UpdatesInformationen zu ForresterForrester (NASDAQ: FORR) ist eines der einflussreichsten und innovativsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir arbeiten mit Unternehmens- und Technologieführern zusammen, um kundenzentrierte Unternehmensvisionen, -strategien und -umsetzungen zu entwickeln, die den wirtschaftlichen Erfolg beschleunigen. Für seine fundierten und renommierten Marktanalysen im Bereich Technologie und IT greift Forrester auf ein Sample von mehr als 700 000 Verbrauchern und Führungskräften in den globalen Märkten zurück – das Fundament der Expertise von Forrester. Durch firmeneigene Forschung, Daten und Analysen, kundenspezifische Beratung, exklusive Peer Groups, Zertifizierungen, Veranstaltungen und 70 Millionen Realtime-Feedback-Abstimmungen revolutionieren wir die Art und Weise, wie Unternehmen im Zeitalter des Kunden wachsen; erfahren Sie mehr unter forrester.com.Kontakt:Hannah Segvich, hsegvich@forrester.comOriginal-Content von: Forrester, übermittelt durch news aktuell