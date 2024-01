Forrester Research Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Diskussionen rund um Forrester Research auf Plattformen der sozialen Medien geben laut Anlegern ein überwiegend positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Die Aktie von Forrester Research wird daher bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Forrester Research im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Forrester Research hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,22 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 6,5 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -34,73 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Forrester Research um 1412,04 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Aktie von Forrester Research als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung, "Schlecht" in Bezug auf die Dividende und den Branchenvergleich Aktienkurs, sowie "Neutral" in Bezug auf Sentiment und Buzz.