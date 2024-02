Forrester Research Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktienkurse von Forrester Research in den letzten 7 Tagen überkauft waren, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin und erhält die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Forrester Research einen Wert von 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,86 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt Forrester Research mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,19 % niedriger und erhält daher eine Einstufung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Forrester Research basierend auf den verschiedenen Kriterien.