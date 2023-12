Forrester Research Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Forrester Research Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 26,67 USD gehandelt, was einer Abweichung von +3,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Auf dieser Grundlage wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine schlechtere Einstufung mit einer Distanz zum GD200 von -9,07 Prozent. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Ein weiterer Indikator, der zur Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser zeigt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Forrester Research liegt derzeit bei 24,47 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Über- noch Unterbewertung an und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur Durchschnittsrendite des Sektors "Industrie" hat die Forrester Research Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -29,85 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 56,72 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die Rendite mit 104,43 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Forrester Research ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die vergangenen Diskussionen und Meinungen weisen auf eine generell positive Einschätzung hin, weshalb auch in diesem Punkt die Aktie als "Gut" bewertet wird. Basierend auf diesen Analysefaktoren ergibt sich somit insgesamt eine positive Bewertung der Forrester Research Aktie.