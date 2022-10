Forrester: Markt für KI-Software wird 50 % schneller wachsen als gesamter Softwaremarkt

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Cybersicherheit ist die am schnellsten wachsende KI-Softwarekategorie; 72 % der weltweiten KI-Ausgaben werden aus den USA und China kommenForrester (Nasdaq: FORR) prognostiziert, dass KI-Software in den nächsten zwei Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 18 % um 50 % schneller wachsen wird als der gesamte Softwaremarkt. Da sich die Einführung von KI während der Pandemie beschleunigt hat und die Zahl der Unternehmen, die KI-Software anbieten, steigt, werden sich die Ausgaben für KI-Software von 33 Mrd. USD im Jahr 2021 auf 64 Mrd. USD im Jahr 2025 verdoppeln.Laut Forresters „Global AI Software Forecast, 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3661561-1&h=4094003927&u=https%3A%2F%2Fwww.forrester.com%2Freport%2Fglobal-ai-software-forecast-2022%2FRES178146&a=Global+AI+Software+Forecast%2C+2022)" ist Cybersicherheit die am schnellsten wachsende KI-Softwarekategorie, wobei erhebliche Investitionen in die Echtzeitüberwachung und -reaktion fließen werden, um die zunehmenden Cybersecurity-Bedrohungen zu entschärfen. Innerhalb des KI-Softwaremarktes wird sogenannte KI-infused Software bis 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 22 % verzeichnen; KI-Maker-Tools, die zur Entwicklung von KI-Anwendungen verwendet werden, werden einen CAGR von 18 % verzeichnen; und KI-zentrierte Software, die auf KI-Komponenten basiert, wird ein Wachstum von 14 % erreichen.In acht prognostizierten Ländern (USA, China, Japan, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien) wird der Anteil von KI an den Softwareausgaben von 4,3 % im Jahr 2021 auf 6 % im Jahr 2025 steigen. Die USA und China werden diese Ausgaben mit 72 % der weltweiten KI-Ausgaben dominieren. Darüber hinaus werden mehr als 80 % der jährlichen Investitionen in KI- und Blockchain-Technologien aus den beiden Ländern kommen.Highlights aus den Wirtschaftsregionen:- Asien-Pazifik: China ist ein führender Investor in KI-Software: 24 % der KI-Ausgaben – insgesamt 9,6 Mrd. US-Dollar – sollen bis 2022 aus China kommen. China wird in diesem Bereich auch den Rest der Welt übertreffen und bis 2025 16,6 Milliarden US-Dollar oder 21 % seiner gesamten Softwareausgaben für KI ausgeben. Es wird erwartet, dass Japan im Jahr 2022 4,1 Milliarden Dollar für den KI-Softwaremarkt ausgeben wird, was vor allem auf die hohen Investitionen des Landes in kollaborative Roboter zurückzuführen ist.- Europa: Gemessen an der Größe ihrer Volkswirtschaften liegen Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien bei den Ausgaben für KI-Software hinter den USA und China zurück. 2022 werden voraussichtlich 7,3 Milliarden US-Dollar in KI-Software investiert werden. Deutschland ist führend bei den KI-Ausgaben in Europa: 2022 werden hier voraussichtlich 2,4 Milliarden Dollar für KI-Software ausgegeben. Das Vereinigte Königreich und Frankreich werden im Jahr 2022 voraussichtlich 2,3 Mrd. bzw. 1,4 Mrd. USD für KI-Software ausgeben.- Vereinigte Staaten: Die USA sind führend bei der Einführung von KI in Unternehmen und auch bei den privaten KI-Investitionen mit 23,6 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Im Jahr 2022 werden 47 % der KI-Ausgaben in den USA getätigt werden. Amerikanische Unternehmen haben das größte Portfolio an KI-Patentanmeldungen und die meisten patentierten KI-Techniken.„KI hat großes Potenzial in Bereichen wie Cybersicherheit, Prozessoptimierung und -automatisierung, Gesundheit und Humankapitalmanagement", so Michael O'Grady, Principal Forecast Analyst bei Forrester. „Mit der zunehmenden Verbreitung von KI müssen die Unternehmen jedoch die Komplexität der KI in den Griff bekommen. Dazu gehören die Einhaltung verantwortungsvoller KI-Praktiken, die Förderung des wachsenden Pools an KI-Talenten und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle."Ressourcen- Lesen Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3661561-1&h=2200785685&u=https%3A%2F%2Fwww.forrester.com%2Fblogs%2Fai-software-spend-will-double-from-2021-to-2025-to-reach-64-billion-and-grow-50-faster-than-the-overall-software-market%2F&a=hier%C2%A0)den Blog von Michael O'Grady über die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Forrester Global AI Software Forecast, 2022.- Entdecken Sie Budget- und Planungsempfehlungen für KI und mehr in den Planning Guides 2023 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3661561-1&h=608161740&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3661561-1%26h%3D3429132227%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3661561-1%2526h%253D2593942959%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.forrester.com%25252Fbold%25252Fplanning-guide-2023%25252F%2526a%253D2023%252BPlanning%252BGuide%26a%3DPlanungsleitfaden%2B2023&a=Planning+Guides+2023) von Forrester. Forrester-Kunden haben hier Zugang zu detaillierter Planungsberatung für Technologie-Führungskräfte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3661561-1&h=1398886789&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3661561-1%26h%3D3118521318%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3661561-1%2526h%253D4006504349%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.forrester.com%25252Freport%25252Fplanning-guide-2023-technology-executives%25252FRES177895%2526a%253Dtechnology%252Bexecutives%26a%3DTechnologie-F%25C3%25BChrungskr%25C3%25A4fte&a=Technologie-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte) und TAD-Führungskräfte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3661561-1&h=1742678715&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3661561-1%26h%3D358672817%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3661561-1%2526h%253D2193956817%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.forrester.com%25252Freport%25252Fplanning-guide-2023-technology-architecture-and-delivery%25252FRES177877%2526a%253DTAD%252Bleaders%26a%3DTAD-F%25C3%25BChrungskr%25C3%25A4fte&a=TAD-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte).- Hier gibt es Zugang zum Forrester Global Software Industry Forecast, 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3661561-1&h=988485654&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3661561-1%26h%3D1631250279%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3661561-1%2526h%253D2962497980%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.forrester.com%25252Freport%25252Fglobal-software-industry-forecast-2022%25252FRES177771%2526a%253DGlobal%252BSoftware%252BIndustry%252BForecast%25252C%252B2022%26a%3DGlobal%2BSoftware%2BIndustry%2BForecast%252C%2B2022&a=Global+Software+Industry+Forecast%2C+2022) (nur für Kunden).Informationen zu ForresterForrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Entscheidungsträgern in den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, Digitales, Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen, die Kundenorientierung zu nutzen, um das Wachstum zu beschleunigen. Durch die Forrester-eigene Forschung, Beratung und Veranstaltungen lernen Führungskräfte auf der ganzen Welt, mutig zu sein — sich Veränderungen zu stellen und ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Führungsarbeit, ihrer Strategie und ihres Betriebs zu stellen. Unsere einzigartigen Erkenntnisse beruhen auf jährlichen Umfragen unter mehr als 700.000 Verbrauchern, Unternehmensleitern und Technologieführern weltweit, rigorosen und objektiven Recherche-Methoden, darunter Forrester Wave™-Bewertungen, 70 Millionen Feedback-Stimmen in Echtzeit und das gemeinsame Wissen all unserer Kunden. Weitere Informationen finden Sie auf Forrester.com.Kontakt:Hannah Segvich, hsegvich@forrester.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/forrester-markt-fur-ki-software-wird-50--schneller-wachsen-als-gesamter-softwaremarkt-301638896.htmlOriginal-Content von: Forrester, übermittelt durch news aktuell