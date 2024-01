Forrestania Resources-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An nur zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen Forrestania diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die Kommunikation über Forrestania in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine deutlichen Veränderungen gezeigt. Es wurden keine Anzeichen für eine übermäßig positive oder negative Diskussion festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Beachtung von den Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Forrestania deutlich weniger diskutiert als üblich, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Forrestania-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,06 AUD, was 45 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 0,033 AUD liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,03 AUD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Forrestania-Aktie in der einfachen Charttechnik also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und wird auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Der RSI der Forrestania liegt bei 9,09, was als überverkauft gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 38, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Forrestania-Aktie in dieser Kategorie also mit einem "Gut"-Rating versehen.