Formycon wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeigt aktuell einen Wert von 71,83 für Formycon, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher das Urteil "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Formycon als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15, was 85 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie" mit einem KGV von 100,69. Dies führt zu einer Einstufung "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Formycon einen Wert von 62,09 EUR, während die Aktie selbst bei 48,05 EUR liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 57,71 EUR, was zu einem Abstand von -16,74 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote "Schlecht" aus technischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Formycon mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,62 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.