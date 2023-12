Formycon wird immer uninteressanter …

Die Aktie von Formycon weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,64 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher erhält Formycon in dieser Hinsicht die Einschätzung "Neutral".

Der Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor ergibt eine Rendite von -20,07 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite von Formycon bei -26,91 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird die Formycon-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs sowohl dem GD200 als auch dem GD50 um -13,51 Prozent bzw. -6,37 Prozent über diesem Trendsignal verläuft.

Insgesamt ergibt sich für Formycon eine negative Bewertung in verschiedenen Kategorien, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.