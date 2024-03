Formycon Aktie: Der weitere Knall!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Formycon größtenteils positiv. An fünf Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Aspekte in Bezug auf das Unternehmen Formycon ausgetauscht. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" fällt auf, dass Formycon mit einer Rendite von -32,39 Prozent um mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,71 Prozent aufweist, liegt Formycon mit 23,68 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Formycon mit 0 Prozent 3,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Biotechnologie" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentabel bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Formycon-Aktie liegt bei 77, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (51,48) zeigt sich jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Formycon in Bezug auf den RSI.

Die Gesamtbewertung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Entwicklung des Aktienkurses und der Dividendenrendite sowie dem Relative Strength Index fällt daher negativ aus.