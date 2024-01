Formycon Aktie: Das war abzusehen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Formycon in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Formycon daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -35,99 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 28,42 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -7,7 Prozent, und Formycon liegt aktuell 28,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt für Formycon auf 7- und 25-Tage-Basis bei 36,23 bzw. 58,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Formycon 63,22 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 57 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -9,84 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 58,96 EUR, was zu einem Abstand von -3,32 Prozent und einer Bewertung als "Neutral" führt. Somit erhält die Formycon-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.