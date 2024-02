Formycon Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Formycon beträgt derzeit 15 und ist damit um 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 132. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Formycon eine Rendite von -32,39 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Biotechnologie-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,03 Prozent, und auch hier liegt Formycon mit 23,36 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnittskurs der Formycon-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 59,48 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 48,65 EUR, was einem Unterschied von -18,21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 51,9 EUR liegt mit einem Unterschied von -6,26 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Formycon also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität der Diskussionen rund um Formycon im Durchschnitt lag, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Punkt führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Formycon die Einstufung: "Gut".