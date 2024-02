Formycon Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Investcorp Europe Acquisition Corp I":

Aktienanalyse: Formycon mit schwacher Dividendenrendite und Underperformance

Die Aktie von Formycon bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zur Biotechnologie-Branche einen geringeren Ertrag von 3,66 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende und dem Bewertungsergebnis "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Formycon eine Performance von -32,39 Prozent, was zu einer Underperformance von -21,6 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zum Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Sektorrendite lag die Performance von Formycon um 21,18 Prozent darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Formycon zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Formycon-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (32,89 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (41,7). Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Formycon eine schwache Dividendenrendite, eine Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich sowie ein neutrales Sentiment und Buzz. Die Gesamtbewertung für die Aktie fällt daher eher negativ aus.