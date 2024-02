Formycon Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Formycon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche ist dies eine Underperformance von -32,8 Prozent. Die durchschnittliche Rendite im "Gesundheitspflege"-Sektor lag bei -12,42 Prozent, und Formycon lag 32,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Formycon ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15 Euro für jeden Euro Gewinn von Formycon zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist das KGV von Formycon um 85 Prozent niedriger, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Formycon über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung verlief positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich damit für Formycon in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Formycon derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 (61,36 EUR) als auch der GD50 (55,29 EUR) weisen auf eine Unterperformance des Aktienkurses hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".