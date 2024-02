Formycon Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge aufweisen, die mit präzisen und frühzeitigen Analysen erkannt werden können. Die Stimmung für Formycon hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was dazu führt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Formycon, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird sie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") weist Formycon eine Rendite von -45,18 Prozent auf, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,21 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, und auch hier liegt Formycon mit 32,98 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Formycon wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 11,76 Punkten, was darauf hindeutet, dass Formycon überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen, dass Formycon auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen erhält das Formycon-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 liegt unter dem Branchendurchschnitt von 85 Prozent. Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 100,2 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.