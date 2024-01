Formycon Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Formycon zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung anderer Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -35,99 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -10,1 Prozent, wobei Formycon mit 25,88 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Formycon mit einem Wert von 15 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 99,79. Dies entspricht einer Unterbewertung um 85 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass Formycon derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 62,18 EUR, während der Kurs der Aktie bei 48,7 EUR um -21,68 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 57,98 EUR um -16,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei Formycon einen Wert von 70,87, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 65,68 und entspricht einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Formycon kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Formycon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Formycon-Analyse.

Formycon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...