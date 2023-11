Formycon Aktie: Was macht der Markt?

Formycon erhält in verschiedenen Bereichen ein "Schlecht"-Rating. In den sozialen Medien wurden vermehrt negative Kommentare über das Unternehmen veröffentlicht und das Stimmungsbarometer steht auf rot. Auch wurde über Formycon weniger diskutiert und die Aufmerksamkeit nimmt ab. Dies führt zu einer schlechteren Bewertung. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Formycon um mehr als 11 Prozent darunter. Auch in der Biotechnologie-Branche ist die Rendite von Formycon mit 10,89 Prozent deutlich niedriger. Die Dividendenpolitik ist ebenfalls schlechter als der Branchendurchschnitt. Technisch betrachtet befindet sich der Aktienkurs von Formycon unter der 200-Tage-Linie und weist einen Abstand von -22,21 Prozent auf. Auch gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit -8,3 Prozent im Minus. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

