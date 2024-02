Formycon Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Formycon als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Formycon-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 1,31, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 42,68, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine positive Stimmung rund um die Formycon-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt jedoch ein trübes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Formycon-Aktie weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Formycon im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" deutlich schlechter abschneidet. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite der Formycon-Aktie deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.