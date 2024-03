Formycon Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Formycon wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 69,01 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 59,96 eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" weist Formycon eine Rendite von -39,99 Prozent auf, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,51 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit -34,48 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Formycon ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Formycon bei 57,82 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 45,3 EUR liegt, was einer Distanz zum GD200 von -21,65 Prozent entspricht. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 50,09 EUR eine Distanz von -9,56 Prozent auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so zeigt Formycon langfristig eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.