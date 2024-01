Formycon Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Aktienkurs von Formycon weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Rendite von -45,18 Prozent auf, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,83 Prozent verzeichnete, liegt Formycon mit 33,36 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Formycon-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (61,35) zeigt ebenfalls, dass Formycon weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Formycon.

Bezüglich der Fundamentaldaten weist Formycon ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 100 haben. Daraus ergibt sich, dass Formycon aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was eine "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion in dieser Kategorie zur Folge hat.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Formycon war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in Kommentaren und Wortmeldungen. Es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung in diesem Bereich eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine insgesamt "Gut"-Einstufung für Formycon.