Formycon Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Aktie von Formycon hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 63,45 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 53,8 EUR, was einem Unterschied von -15,21 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 58,74 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,41 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Formycon-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus technischer Sicht.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz zeigt Formycon nur eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, wodurch die Gesamtbewertung auf "Gut" steigt.

Die Dividendenrendite von Formycon beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Formycon-Aktie liegt bei 75, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält die Formycon-Aktie demnach gemischte Bewertungen aus technischer Analyse, Sentiment und Dividendenpolitik, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.