Formycon Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Formycon-Kurs wird am 23.11.2023, 20:44 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 61.6 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Biotechnologie".

Unser Analystenteam hat Formycon auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Formycon im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Formycon. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Formycon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,45 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um -19,08 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -8,37 Prozent im Branchenvergleich für Formycon bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,18 Prozent im letzten Jahr. Formycon lag 9,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Formycon lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Formycon in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".