Formycon Aktie: Der Knall ist da!

Die Formycon-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,36 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 64,08 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 56,6 EUR liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt -11,67 Prozent und zum GD50 -3,4 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Formycon eher neutral diskutiert. Positive Themen überwogen an fünf Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Formycon-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,07 Prozent erzielt, was 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 4,02 Prozent, während Formycon aktuell 24,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

