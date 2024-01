Formycon Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Formycon war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, wobei an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, wird der RSI von Formycon bei 70,87 als "überkauft" eingestuft, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 65,68 ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie von Formycon mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Formycon-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Abschließend ergibt die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für Formycon. Der GD200 des Wertes liegt bei 62,18 EUR, während der Kurs der Aktie bei 48,7 EUR um -21,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt mit 57,98 EUR um -16,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Formycon daher mit "Schlecht" bewertet.