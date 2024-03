Formycon Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (bzw. 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Formycon liegt bei 86,21, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 51,57, was eine "Neutral" Bewertung für 25 Tage bedeutet. Zusammen ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Formycon besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen präsent. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Fundamental betrachtet wird Formycon im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15, ein Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 139,86. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Formycon eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Biotechnologie" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.