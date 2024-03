Formycon Aktie: Grund zur Sorge?

Die Aktie von Formycon wird derzeit fundamental bewertet und weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologiebranche (140,69) eine Unterbewertung um 89 Prozent signalisiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der fundamentalen Analyse-Perspektive.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Formycon derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik neutral.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Formycon ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der letzten zwei Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Aus technischer Sicht ist die Formycon-Aktie derzeit -6,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -18,55 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.