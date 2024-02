Formycon Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Formycon. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" ist die Rendite von Formycon mit -32,39 Prozent um mehr als 22 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,63 Prozent aufweist, liegt Formycon mit 22,76 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen negative Themen vorherrschten. An den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Formycon. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Formycon-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Formycon.