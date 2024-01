Formycon Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Formycon liegt bei 55, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 67,06 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Zusammen ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Formycon in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher erhält Formycon in diesem Bereich eine schlechte Bewertung.

Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Formycon im letzten Jahr eine Rendite von -35,99 Prozent erzielt, was 28,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der Biotechnologie liegt die Rendite mit -6,97 Prozent deutlich darunter, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Formycon eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.