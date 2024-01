Formycon Aktie: Aus und vorbei!

In den letzten Wochen hat die Anzahl der positiven Kommentare über Formycon in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im grünen Bereich ist, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Diskussionen über Formycon waren jedoch insgesamt geringer als üblich, was auf ein nachlassendes Interesse hinweist und zu einer "Schlecht"-Rating führt. Trotzdem erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Formycon derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,41%. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Formycon-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 61,66 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 49,4 EUR, was eine negative Abweichung von 19,88% darstellt. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 56,29 EUR und einer Abweichung von 12,24% eine "Schlecht"-Bewertung auf. Insgesamt erhält Formycon somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen über Formycon geäußert wurden. Die Diskussionen haben sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Formycon beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

