Formycon Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Formycon-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bereichen als unrentabel, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 3,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologiebranche liegt. Auch aus charttechnischer Sicht wird die Aktie negativ bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um -20,82 Prozent und der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um -11,2 Prozent unterschritten wurde.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Formycon-Aktie eine Performance von -45,18 Prozent, was eine Underperformance von -32,06 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Performance von Formycon mit einer Abweichung von 32,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Trotz dieser negativen Faktoren zeigt das Anleger-Sentiment überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine negative Bilanz für die Formycon-Aktie, die in verschiedenen Bereichen mit einer "Schlecht"-Bewertung abschneidet.